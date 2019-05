L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di Radio Rai 2



IL CINEMA - "Mio papà ha prodotto Roma di Fellini. Devo dire che con andazzo finanziario economico fu come l'Inter. Papà era un fenomeno, a me non è mai capitato che mi chiedessero di realizzare o produrre un film. Ogni tanto pensiamo a fare qualcosa di divertente, ma nulla di clamoroso".



IL RUOLO DEL PRESIDENTE - "Più che romanticismo, ai miei tempi chi prendeva una squadra di calcio aveva un sogno da realizzare, un sogno proprio. Era in ogni caso una pazzia".



DOPO L'INTER... - "Berlusconi ha comprato il Monza? Io sono nato a Bosco Chiesanuova, avrei dovuto comprare la squadra della mia città, ma non credo abbia la stessa storia del Monza".