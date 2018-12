Intervenuto ai microfoni di Sky, Massimo Moratti ha svelato il nome di un allenatore che avrebbe voluto vedere sulla panchina dell'Inter.



“Se devo dire un nome, penso ad Ancelotti: mi ha sempre incuriosito per i suoi modi di gestire le squadre. Ha dimostrato e sta dimostrando molto: ha personalità, è concreto e mai fanatico. Con me è sempre stato gentile, ma credo che in generale abbia molto seguito”.