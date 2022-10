C'è qualcosa di importante che accomuna Thiagoe Dejan, domani sera avversari a Bologna per la partita tra i rossoblù e la. Logicamente, si tratta dell'Inter e del nome di Massimo Moratti, presidente del triplete di cui i due ex centrocampisti furono punti di forza e colonne portanti. Oggi, i due si ritrovano in panchina, e il patron nerazzurro ne rimane colpito: "​È impressionante, è bellissimo vedere che sono cresciuti e ora allenano club importanti, di gran tradizione" ha detto a Il Secolo XIX. "Thiago è leggermente più chiuso, riflessivo, professionista serissimo. Dejan era un bravissimo ragazzo, buono d'animo, pieno di volontà. Sono persone positive, lo erano in campo e lo sono da allenatori".Secondo Moratti, Stankovic era il più simpatico: "Simpatico dal punto di vista umano: è affidabile, sai che è. L'esperienza fatta con la Stella Rossa è stata molto positiva, spero che sia utile per la Sampdoria che ne ha bisogno. Spero tanto per lui e per la Samp che faccia bene. Similitudini con? C'è l'origine serba, il carattere forte, sentono la responsabilità del loro ruolo e questo è molto importante. Credo che Dejan gli assomigli da questo punto di vista. Bisogna avere un po' di pazienza, è la prima volta da allenatore in Italia ma ha le qualità per fare bene"."Di Stankovic calciatore mi piaceva la passione che ci metteva, ricordo quel gol incredibile da metà campo al Genoa ma non era il primo così" prosegue Moratti. "Aveva la forza di saper sempre rispondere in modo giusto a ogni situazione, grande lottatore, trascinava i compagni nei momenti difficili., attento a fare a centrocampo tutte le cose pragmaticamente perfette per essere utile alla squadra, era un giocatore molto intelligente".Recentemente Stankovic ha raccontato un retroscena, un rinnovo firmato in bianco da Moratti, che indicò soltanto la durata del contratto (4 anni) e non le cifre: "Anch'io non mi sono mai pentito, non ricordo le cifre ma ragazzi come lui hanno dimostrato di meritarsi quanto preso.. Un calciatore della Samp che avrei voluto? Della Samp dello scudetto tutti: erano fenomeni, meravigliosi, fantastici, riflettevano la simpatia di un uomo formidabile come Mantovani. Certo, Mancini resta l'esempio massimo per classe e talento che dimostra anche da allenatore. E in passato mi sarebbe piaciuto prendere, ma non ci sono riuscito".Chi sono i giocatori che infiammano Moratti oggi? "Rimango meravigliato quanto vedo giocatori con nomi difficilissimi comedel Napoli presi in posti lontani: sembra che giochi semplice e invece gli riesce tutto quello che desidera, bravissimo. Però dicogià me lo vedo mentre mi dice "presidente questo è speciale" e me lo sarei trovato all'Inter".La reazione in Champions dell'Inter fa ben sperare Moratti: "Inzaghi ha l'esperienza per uscire da questa situazione: ora serve pazienza, è fondamentale la fiducia, che la società gli stia vicino e lo difenda.impressiona come gioca. Ma col Mondiale è un anno strano, può esserci la sorpresa di chi non è abituato a vincere". E per chi tiferà Moratti domani sera tra Stankovic e Motta? "Voglio bene a tutti e due. Mi farebbe piacere che Stankovic avesse una soddisfazione al debutto ma mi fa piacere che Motta possa dimostrare ancora di essere bravo. Non dico niente, prevedo durante la partita di soffrire da una parte e dall'altra".