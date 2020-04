, lo faceva da presidente e riesce, bene, ancora adesso, che guarda la sua creatura da lontano. Nell’intervista a Radio anch’io lo sport l’ex patron fa esplodere una bomba rumorosissima:non lo era forse anche prima di questa disgrazia. È a fine contratto e penso che ci sia certamente uno sforzo da parte della proprietà per cercare di portarlo all’Inter. Non so se la situazione attuale possa cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo ma è stato sparigliato tutto. Penso che ci sia la possibilità di vedere cose abbastanza strane a fine stagione. Lautaro? E’ un bravissimo ragazzo, ci tiene molto alla sua carriera, è giusto che i tifosi dell’Inter gli vogliano bene. Bisogna vedere se non rientra fra quelli che possono essere scambiati per un’operazione più importante come quella per Messi“.Un desiderio, uno di quei colpi che lui da presidente nell’era d’oro avrebbe sicuramente tentato.. Bilancio alla mano potrebbe, poi bisognerebbe ovviamente fare i conti con le reali intenzioni del calciatore e con la generosità del gruppo Suning, che dovrebbe mettere sul piatto una ingente somma.Ricordiamo che. La scelta spetta solo a lui. In Spagna, l’argentino, percepisce dal proprio club 60 milioni di euro lordi. In Italia, l’Inter, per garantirgli la stessa cifra al netto (circa 30 milioni),Non una cosa impossibile, anche stando al parametro Uefa che detta la linea guida spiegando come per ogni club sia preferibile avere un monte ingaggi non superiore al 70% dei ricavi totali.dei ricavi indicato dall’Uefa.Poi sarà chiaramente opportuno capire quali saranno i ricavi della stagione 2019-20, tenendo presente che la società perderà delle sponsorship importanti, che Suning potrebbe colmare sponsorizzando il club.Tutto possibile, sempre secondo norme Uefa: Suning può immettere denaro nell’Inter (sponsorizzando) fino a un massimo del 30% del ricavo totale. Tenendo sempre buoni i 417 milioni di euro, Zhang potrebbe immettere in sponsor oltre 120 milioni di euro. Ecco perché in fondo Moratti non ha torto: Messi all’Inter si può. Almeno dal punto di vista economico, magari con un aiuto di Suning, di migliori prestazioni in Champions e di qualche cessione per spingere i ricavi verso quota 500 milioni. Il problema, semmai, è tutto il resto. Anche perché stando a quanto risulta, nonostante qualche frizione, Messi sembra avere tutta l'intenzione di non spostarsi da Barcellona.