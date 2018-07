Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, parla a RTV San Marino del mercato in generale, partendo dal colpo della Juventus, Cristiano Ronaldo: "Se ci avrei pensato fossi stato presidente ora? Forse sì, ma sono ipotesi, non posso dirlo. La Juve ha fatto le cose bene, mi è piaciuta la sorpresa che rappresenta la bellezza di un acquisto del genere, questo è il vero regalo ai tifosi. Con Cristiano Ronaldo ho visto la stessa situazione che ho vissuto io con Ronie. Complimenti a loro, hanno fatto una bellissima cosa. L'Inter devo dire mi sembra sotto un certo profilo rinforzata. Ha perso due calciatori bravi come Joao Cancelo e Rafinha ma ha trovato giocatori di grosso spessore. Credo debba fare un campionato molto buono, ma penso che soprattutto sia molto attenta anche alla Champions League con la quale si trascinerà dietro un buon campionato".