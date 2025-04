Moratti critico: "Con me non si citò mai il Triplete prima di vincerlo, all'Inter ha fatto male parlarne"

L'non ha più la possibilità di conquistare il Triplete, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, e rischia di non vincere neanche il campionato, alla luce del -3 in classifica dal Napoli a quattro giornate dalla fine., è intervenuto oggi al microfono di Radio Kiss Kiss: “Il giorno del Triplete ero entusiasta, però avevo anche l'impressione che quella sensazione era diversa da quella che ti aspettavi, hai raggiunto un risultato che pensavi fosse più difficile. Appena vinci devi pensare a quello che viene dopo. Raggiungere l’impossibile ti toglie un po’ di felicità".

"Chi vince lo scudetto? Quello che ho trovato strano è che si parlasse ancora di triplete, ai miei tempi non si parlò mai di Triplete. Quando abbiamo vinto ci siamo accorti che era Triplete. Non era un’ossessione. La sconfitta in Coppa Italia ha creato un dispiacere. L’Inter ha subito una confusione di obiettivi, siamo un po’ stanchi, penso che il Napoli abbia più possibilità, tutto legato a Conte”.