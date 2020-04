A dieci anni dalla trasferta vincente di Barcellona, Massimo Moratti è intervenuto a Tutti Convocati: "Quella sera non abbiamo avuto la presunzione, ma abbiamo capito che avremmo vinto la Champions League. Conoscendo Mourinho avevo la sicurezza che lui conosceva bene il Bayern. Per noi la cosa più dura è stato superare il Barcellona".



SULLO SCAMBIO IBRA-ETO'O - "Era un caso voluto, essendo uno scambio di giocatori. Ibrahimovic si è sempre comportato molto bene. Il primo sms di congratulazioni quando abbiamo vinto la Champions fu di Ibra, immagino per lui non fosse semplicissimo. Ci è andata bene, Eto'o ha reso molto di più di quanto ci aspettassimo".



SU MOURINHO - "Due sere dopo ci siamo visti, abbiamo cenato a casa mia. Nessuno voleva rompere l'incantesimo che stavamo vivendo".



SULL'ANNO DOPO - "Quello con Benitez è stato un matrimonio non riuscito, al contrario di quello con Leonardo. Se fosse arrivato prima, forse, avremmo vinto qualcosa in Coppa Italia, dopo il secondo posto in campionato".



SULLA MILANO DEL CALCIO - "Milan e Inter hanno avuto successi notevoli, difficili da ripetere. L'Inter è capitata bene, mi sembra che chi ha in mano il club abbia voglia e mezzi per riportare la squadra ad alti livelli".



SUL CAMPIONATO - "Per quanto mi riguarda dovremmo pensare al prossimo campionato, rincorrere questo credo sia molto pericoloso, oltre che una perdita di tempo".