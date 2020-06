Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, dice la sua, a Rai Radio 1, sulla corsa scudetto: “Il campionato in corso è talmente strano che mi aspetto qualsiasi risultato al termine della stagione. La lotta per lo scudetto potrebbe non essere riservata solo a due squadre come sembra. Metto Juventus e Lazio alla pari, la risalita dell’Inter fino al vertice sarebbe una sorpresa ma non è da escludere”.