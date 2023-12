L'ex presidente dell'Inter,è tornato a parlare della 'sua' Inter in un'intervista concessa a Calcioinpillole. Tanti i temi trattati, fra i paragoni con quella del passato al profilo di Thiago Motta“Io credo che ognuno trasmetta il proprio carattere, volendo o non volendo. Credo che i valori nascano da quello, dalla provocazione che magari fai su certi temi che vengono sottovalutati ad alcune cose che sembrano coraggiose ma che servono per affrontare i problemi. Tutto questo, messo in chiaro in una grande squadra di calcio, che vive in mezzo a tanti soldi, permette di esprimersi al meglio. Penso che siano anche nel carattere dei tifosi dell’Inter. Il calcio poi si evolve e ci sono anche nuovi valori”.“Non dirò mai di sì! (ride, ndr). Quella del Triplete era speciale. Devo dire che però questa Inter è fortissima e ci si avvicina tantissimo, che non ha nessun punto debole, però quella era sinceramente speciale, uomo per uomo”.“Non ho approfondito il tema. C’è la libertà di formarla mi pare di aver capito, ed è una libertà in più che ha il calcio. Se tutto viene affrontato con intelligenza può essere utile”.“Sono entusiasta per Motta. Anche se non lo sa lo seguo da quando fa l’allenatore. Visto il suo carattere e la sua lucidità immaginavo che fosse bravo…ed è bravissimo. Sa cogliere i giocatori di classe e non è da tutti. Sono molto felice per lui e per il Bologna. Se lo vedrei bene all’Inter? L’Inter ora ha un ottimo allenatore e non bisogna togliergli niente”.