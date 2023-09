, ex presidente dell'Inter, intervistato da L'Interista ritorna sulla vittoria nerazzurra per 5-1 sul Milan nel derby giocato sabato."Sì, certamente. E' uno dei derby più belli che io abbia mai visto, senza dubbio. E' stata una gioia per tutti i tifosi, si è visto da come ballavano i giocatori sotto la pioggia a fine partita. Non che fosse inaspettata come vittoria, ma il fatto che sia arrivata in modo così schiacciante dà grande soddisfazione. La squadra obiettivamente è molto forte, l'Inter ha dato l'impressione di poter controllare la partita. Non avevo visto il Milan contro la Roma e dalla tv si capisce fino ad un certo punto, ma mi sembrava che noi avessimo tutte le armi giuste per fare una bella partita e così è stato"."Thuram qualsiasi cosa faccia mi piace: è un ragazzo molto intelligente che sta giocando bene, non sbaglia un pallone. Veramente ha affascinato e conquistato tutti e gli auguro di continuare così"."Ormai si è imposto come uno dei migliori esterni che ci siano. E' completo. E siamo coperti in quella fascia, a quanto ho potuto vedere dopo i cambi"."Lautaro ha classe. Ma Lautaro ha soprattutto il carattere, la volontà e la voglia per crescere sempre. E lo fa: perché ogni partita gioca meglio"."Per scaramanzia non si dice niente, ma veramente più degli altri anni questa squadra ha aperte tutte le strade".