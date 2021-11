L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha concesso un'intervista a Il Mattino, nella quale ha affrontato anche un tema di mercato molto caldo come il futuro di Lorenzo Insigne, giocatore monitorato con interesse dal club nerazzurro in vista della prossima estate: "Andrebbe bene in qualsiasi squadra, ha sempre qualcosa in più anche se il vero peccato è che in Nazionale non riesce mai ad esprimersi per quello che vale veramente. Visto che in scadenza, non c’è neppure bisogno di fare follie...".



Su Insigne lontano da Napoli: "È il calcio di adesso. Mio padre non voleva cambiare i giocatori che amava di più. Quando comprese che bisognava farlo, preferì lasciare l’Inter. E io lo capisco. C’è chi pensa che dopo il Triplete avrei dovuto vendere qualcuno, ma sarebbe stata una follia, una totale prova di irriconoscenza e anche un’ingiustizia. Poi, come dimostra anche la Juve di adesso, ricostruire una squadra non è una cosa semplice".



Moratti ha poi fatto una riflessione sul suo modo di essere stato presidente: "Ha ragione De Laurentiis: il calcio è proprio come un’azienda. Dove ci vuole sempre oculatezza. Magari l’avessi capito anche io…".