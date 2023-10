Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, partendo dal cammino delle italiane in Champions League: "Stanno facendo bene, e poi hanno l’esperienza fatta l’anno scorso. Ma questa competizione non è semplice, e quindi proprio l’incertezza della Champions la rende affascinante e imprevedibile. A tutti i presidente capitano momenti difficili, Aurelio De Laurentiis è stato bravo a rispondere nella maniera corretta stando vicino alla squadra. Ha dimostrato senso del dovere rispetto a quello che è un suo investimento ed un suo sentimento".



BENITEZ - Moratti si concentra poi sul Napoli, facendo un parallelo con l'Inter post-Triplete: "Spero che il Napoli non abbia gli stessi problemi dell’Inter post-Triplete. Rafa Benitez cercò di cancellare l’entusiasmo delle tre vittorie, non credo che Rudi Garcia abbia fatto lo stesso. Sicuramente ha i problemi che hanno tutti i nuovi allenatori, ma sabato ho visto un grande Napoli, ma l’Inter resta la favorita in assoluto per la vittoria dello scudetto".