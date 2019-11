Nonostante le parole del sindaco del Reggio Calabria , la trattativa non è mai partita. Lo ha chiarito, con un comunicato, il figlio dell'ex patron dell'Inter, Angelomario Moratti: "Riguardo alle voci che sono state riportate nel corso degli ultimi giorni relativamente ad un interesse da parte di mio padre, Massimo Moratti, di valutare l'acquisto della società Reggina 1914 (all'epoca URBS Reggina 1914) occorre precisare che non si tratta di notizie vere.ne ha mai incontrato il Sindaco di Reggio Calabria come neppure alcun dirigente della passata Società.offerta per l'acquisto della Società come neppure ad un rilancio all’offerta avanzata dal Presidente Gallo. Al Presidente Gallo e tutta la società Reggina 1914 rivolgo i miei più sinceri auguri per i migliori successi sportivi che una città passionale come Reggio Calabria merita".