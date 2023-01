L'annienta il Milan e si prende la Supercoppa. L'ex presidente nerazzurroha commentato a DailyMilan.it: "È stata una bellissima partita, non una di quelle strappate e vinte per caso. La seconda parte del primo tempo è stata piacevole da vedere. L'Inter ha dominato il match e si è visto un grosso divario tra le due squadre in campo. Sia per quanto riguarda la qualità di gioco sia per entusiasmo e vivacità. Sicuramente il Milan è sceso in campo con meno forza. Non so se si tratti di una questione atletica o psicologica, in questo momento è fuori forma, appare molto stanco. Ma credo abbia influito anche la sosta per i Mondiali".- "Dico. A 37 anni continua a giocare un calcio di altissimo livello ed il gol di ieri sera ne è la conferma. Ha dominato la difesa avversaria e messo a segno una rete di una straordinaria bellezza, divenuta simbolo di questa grandissima vittoria in Supercoppa".- "Si tratta di un'altra competizione e può succedere di tutto. Il Milan potrebbe rimettersi in carreggiata e puntare dritto allo Scudetto o perdere terreno. Stesso discorso vale per l'Inter. Possiede giocatori fenomenali e se dovesse trovare continuità ci potrebbe essere il sorpasso in classifica. Ma in testa c'è sempre il Napoli e con i dieci punti di vantaggio bisogna essere molto prudenti prima di parlare di scudetto".- "Sicuramentefarebbe molto comodo all'Inter (ride, ndr), così come. Loro sono veramente due fenomeni".- "Il primo derby non si scorda mai. Ero da poche settimane presidente dell'Inter e la mia squadra non era al top. Il Milan partiva come favorito perché in squadra aveva tantissimi campioni. Nonostante i pronostici a sfavore vincemmo per 3-1, anche grazie agli errori degli avversari che sbagliarono dei gol incredibili. Pentito di aver ceduto al Milan siasia? Almeno mille volte (ride, ndr)".- "Sta facendo molto bene, anno dopo anno l'Inter è riuscita a vincere trofei importanti, come appunto quello di ieri sera. La continuità credo che non gli manchi, ma per questo sarà il tempo a dare delle risposte".