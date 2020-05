Intervistato da Il Giornale, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, spiega perché un anno fa, nel corso della diatriba tra Icardi e la società, si era schierato dalla parte del centravanti argentino.



Lei mesi fa si era schierato dalla parte di Icardi e Wanda Nara nella diatriba con l’Inter, la pensa ancora nella stessa maniera o ha cambiato idea?

"Sì l’ho fatto perché sentivo di farlo, Mauro è un bravo ragazzo. Io penso sia stata una questione di principio, anche giusta da parte della società. In estate c’è poi stata la possibilità di venderlo a un prezzo elevato e penso che abbiano concluso un’operazione che poteva essere conveniente per tutte le parti in causa".