L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato a LaPresse in vista della sfida che domani vedrà l'Inter affrontare la Roma con il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku.



LUKAKU - "Difficile fare un paragone, ma il pubblico non dimentica certe cose. I tifosi sono sempre liberi di fare quello che vogliono, purché resti tutto nella legalità. E' una cosa che può disturbare il giocatore, ma penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole".



MOURINHO OUT - "Non è la prima volta che succede, non so se l'abbia fatto apposta. Io comunque sono sempre dalla sua parte"



FAVORITI - "La squadra di Inzaghi è in grandissima forma, mentre la Roma ha giocato ieri anche se arriverà preparata. Vista così si pensa all'Inter, ma è difficile".