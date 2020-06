DE LAURENTIIS - "La gestione del Napoli ha avuto grandi successi. Non è facile vincere il campionato ma ci è andato sempre vicino. De Laurentiis ha sempre fatto scelte interessanti su allenatori e giocatori".



SISTEMA CALCIO - "Economicamente si farà fatica a riprendersi dalla pandemia. Non sarà facile avere la stessa brillantezza di qualche mese fa.Immagino che questo costringerà a pensare a qualcosa di nuovo. Dipenderà dalla valutazione dei giocatori, sarà tutto automatico".



L'INTER - "La proprietà ha mezzi, voglia di vincere e passione. Vedo sensibilità e lucida intelligenza. Conte si sta esprimendo molto bene e ha il carattere giusto per arrivare a buoni risultati".



RONALDO - "Era fenomenale, tra i pochissimi con una classe pura che non è paragonabile con altri".



MERTENS - "Era il giocatore più adatto da mettere accanto a Lukaku. Lo vedevo come un'ottima idea ma De Laurentiis è stato ancora una volta bravo a difendere i suoi giocatori".



LAUTARO - "Non so se andrà al Barcellona, ma ho la sensazione che si stia arrivando ad un punto"​.