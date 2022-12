Massimo Moratti parla della sua amata Inter tra passato, presente e futuro. L'ex presidente nerazzurro ha dichiarato in un'intervista a SportPaper: "Luciano Moggi voleva lasciare la Juventus per venire all'Inter prima di Calciopoli".



SUL MERCATO - "La squadra di Simone Inzaghi è già forte così e non mi aspetto nuovi acquisti a gennaio, non so chi potrebbe fare al caso dei nerazzurri ora. Il rinnovo del contratto in scadenza a Skriniar? Non lo so, dipende dalla società, vedremo cosa riuscirà a fare. Finora si è comportata bene, tenendo i calciatori forti e costruendo una squadra come si deve. L'Inter ha la possibilità di riprendersi in campionato, sarà una partita molto bella con il Napoli che è fortissimo. Poi i nerazzurri hanno ottime possibilità di passare il turno in Champions League contro il Porto, dipenderà anche dalla forma di Lukaku".



SU MOURINHO - "Ct del Portogallo? Sono scelte personali, Josè è stato coraggioso nell'andare a Roma. E' un professionista legato al contratto con i giallorossi, questo riflette la personalità serie dell'uomo".