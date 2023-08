L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, in un'intervista a Numerodiez.com, ha trattato vari argomenti tra cui l'arrivo in nerazzurro di Yann Sommer: "Non lo conosco bene: l’ho visto giocare anni fa e mi ricordo fosse bravo, quindi penso sia rimasto così. Sicuramente si tratta di un ottimo acquisto da quel punto di vista, però di più non so".



SU LAUTARO - "Sicuramente è un ragazzo che ha carattere. Gli argentini sono di carattere e ci tengono al lavoro che fanno, quindi io credo che Lautaro sia orgoglioso di essere il capitano dell’Inter".



SUL PRONOSTICO - "Inter favorita? Ci manca ancora il centravanti, su cui bisogna ancora lavorare. Arrivato anche questo, credo che potremmo esserlo".