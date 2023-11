Massimo Moratti torna sulle brave e sfortunata parentesi di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Inter. L'ex presidente nerazzurro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Capita nella vita di tutti di fare degli incontri che non danno i risultati sperati, quello è stato un caso di questo tipo... Non sono certamente pentito di aver fatto quella scelta (l'esonero, ndr), semmai sono semplicemente dispiaciuto che l'allenatore Gasperini non abbia dimostrato di essere ugualmente bravo anche da noi all'Inter. Il problema è che non ha mai vinto una partita fino a quando è andato via. Di fronte a risultati così, parlare di moduli lascia il tempo che trova".



SCALVINI - "Sicuramente un ottimo giocatore, uno dei migliori giovani italiani in assoluto, non solo nel suo ruolo. Ma in difesa l’Inter non è messa poi così male... L’anno scorso il reparto era già completo, adesso Pavard è una grande aggiunta che dà sicurezza e ha grande abitudine a giocare le partite internazionali".



DERBY D'ITALIA - "Questo primo tratto di campionato parla chiaro, l'Inter è la favorita per lo scudetto. La principale rivale? La Juventus, il non giocare le coppe può pesare nella corsa. Tra l'altro, questo è il mese in cui andremo a giocare anche a Torino, ma è presto per parlarne, vedremo in che condizioni arriveremo a quella partita dopo la nuova sosta. Per il momento, meglio concentrasi solo e soltanto sull’Atalanta".