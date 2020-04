Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ricorda così Giuseppe Gazzoni Frascara, ex patron del Bologna, scomparso venerdì scorso. Queste le parole rilasciate al Corriere di Bologna: “Stiamo parlando di una bellissima persona, umanamente molto aperta, quindi il rapporto tra di noi era molto facile, amichevole. Non c’erano ostacoli, anche se lui era presidente di un’altra società che chiaramente era nostra avversaria. Calciopoli? Anche quella vicenda ci ha unito. Lui l’ha pagata più di tutti, anche se, va detto, non ha mai avuto un atteggiamento vendicativo nei confronti di chi l’aveva danneggiato. Era solo molto arrabbiato per quello che la sua società aveva subito. Ha combattuto tanto per difendere le ragioni del suo Bologna”.



SU ROBY BAGGIO - “Ci fu una chiacchierata e ci mettemmo d’accordo senza particolari problemi. Baggio, del resto, aveva un peso importante in termini di ingaggio, in un certo senso per Gazzoni venderlo era quasi un obbligo. Certamente gli dispiaceva perdere un giocatore che adorava ma non fu un dispetto da parte nostra. Anzi, ci mettemmo d’accordo senza grandi discussioni”.