Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell'evento Milano Calcio City. Queste le sue dichiarazioni riportata da FcInterNews.it: "San Siro? È chiaro che ci sia un affetto particolare da parte dei tifosi, per cui se mi chiedete se sia giusto abbatterlo la risposta immediata è no. La risposta legata invece a nuovi progetti e alla visione della Milano del futuro, e soprattutto agli interessi della società, è che cambino e lo facciano molto bello. Spiace ma non si può impedire di avere questo tipo di dispiacere".



SUI DUE PROGETTI - "Ho visto solo delle foto sui giornali, quindi ancora non bene".



SULL'AVVIO DELL'INTER - "È partita bene, ha fatto molto di più di quello che ci si aspettava. In campionato non buttar via punti all'inizio può essere importantissimo".



NOVITA' RISPETTO AGLI ANNI SCORSI? - "Soprattutto Conte. Sta facendo molto bene, ha una grandissima vivacità: mette tutti in condizione di voler arrivare al risultato e trasmette questa voglia ai giocatori, che stanno rispondendo molto bene. Il paragone con Mourinho? I paragoni sono difficili tra le persone, ancora di più tra gli allenatori. Ma Conte mi piace, sì, è un ottimo allenatore".



SU HANDANOVIC CAPITANO - "Penso che Handanovic sia un fenomeno, bravissimo e anche ieri l'ha dimostrato. Forse è vero, lui ha il carattere per farlo. 'Prima' sta come polemica nei confronti di Icardi immagino, e non voglio dire quello. Ma Handa ha il carattere. 300 in nerazzurro come Julio Cesar? Julio ha collezionato la 300esima presenza e parecchie vittorie".



SU MESSI E IL BARCELLONA - "Conte ha la conoscenza e l'esperienza per fare bene contro Messi e contro il Barcellona".



PREFERISCE VINCERE CON JUVE O BARCELLONA? - "Si è costretti a vincerle sempre. In Champions per il pareggio con lo Slavia, se no sarebbe bastato anche un pari. In ogni partita devi partire con quel principio, e con la Juve è obbligatorio partire con questa idea".



L'INTER E' L'ANTI JUVE? - "Al momento sembra di sì".



SU LUKAKU - "Io non vedo paragoni con Ibra, ma il belga ha delle qualità che permettono all'Inter di infondere un bel gioco".