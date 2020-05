L'è intervenuto ai microfoni de La Politica del Pallone su Gr Parlamento, parlando di diversi temi: "Zhang è un ragazzo sensibile e intelligente, che ha affrontato la cosa con grande serietà e un senso del dovere fortissimo. Anche senza avere tradizione e ricordi, lo apprezzo molto per come è entrato nel ruolo con senso di responsabilità".- "Il bello di quella squadra era la bellissima complicità e un grande rapporto reciproco, con grande attenzione negli allenamenti e nel lavoro fatto da tutti".- Moratti ha anche svelato di aver tentanto di portare all'Inter Cristiano Ronaldo sotto consiglio di Suarez, ma "costava troppo. Dybala? Lo consigliai a Thohir quando era ancora al Palermo. È un giocatore che mi piace molto, ha tutto per conquistare la gente".- "Il sogno a occhi aperti di tutti. Ancora oggi resta il più forte al mondo ma non si muove da Barcellona"-"È un ragazzo intelligente e un paio di battute sui compagni di squadra non gli sono venute bene. L'odio sportivo per l'Inter? Quello può essere consentito".- "È difficile fare similitudini fra allenatori, sono due professionisti serissimi ma lavorano tanto con grande intensità. Ci credono tantissimo, Conte ci mette l'anima ed è bravo. Ci spero molto"."Lautaro? Dipende dalla sua volontà, il Barcellona sta facendo offerte esorbitanti e dipenderà tutto da lui"- "Tonali è un'ottimo giocatore, ma noi abbiamo Sensi. Haaland? Verrebbe voglia di prenderlo, ma noi abbiamo già Lukaku".