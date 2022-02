Intervistato da Radio Kiss Kiss l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato a tutto tondo del nostro calcio partendo dal ricordo di Zamparini.



RECOBA DA ZAMPARINI - "Recoba all'Inter non giocava molto. Zamparini me lo chiese e io per convincere el Chino gli dissi 'Andrai nella città più bella del mondo, quando tornerai sarai più forte'. Recoba si ambientò benissimo e salvò il Venezia. Recoba e Ronaldo mi chiamavano papà".



MOURINHO - "Con Mourinho ho un ottimo rapporto. Ci sentiamo. La stima è intatta dai tempi del Triplete".



NAPOLI - "Il Napoli? Ora sta ritrovando l'asse centrale e torna ad avere chance di Scudetto. Merito anche della bravura di Spalletti. L'Inter però resta la squadra più forte in Italia ora".



MANCINI - "Ce la farà a portare l'Italia ai Mondiali. Dal punto di vista umano sono estremamente legato a Roberto perché oltre ad essere un ottimo ragazzo ha anche molto talento come allenatore".