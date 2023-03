Massimo Moratti, intervistato dal Canale Inter69, ha risposto alle domande dei tifosi nerazzurri



"La situazione rispecchia la situazione economica internazionale che mette in condizione le società di calcio di questo livello di essere di proprietà di industrie molto importanti o di fondi molto importanti. Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o Juve. Una storia che corrisponde alla realtà. Zhang ha messo tanti soldi nell'Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei, prima di giudicarlo male ci penserei".