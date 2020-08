L'Inter ha messo in trappola lo Shakhtar e lo ha fatto soprattutto grazie a un Nicolò Barella in grande forma. Questo è quanto scrive "la Repubblica”.



“Barella, lo sbarellatore, è stato il mordace e il più fuggitivo, con quel suo ripartire di slancio dopo un’imboscata che ha squarciato la compassatezza ucraina. Non è un caso che il gol che ha disarticolato lo stallo iniziale lo abbia propiziato lui piombando sul rinvio sbagliato del piede di Pyatov, scappando sulla destra al controllo dello sbacalito Matviyenko e poi crossando al bacio per la testa di Lautaro, che ha esultato in maniera ovvia: simulando con il pallone il pancione della sua donna in dolce attesa”.