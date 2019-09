Robert Moreno, ct della Spagna dopo la rinuncia di Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa, come riportato dall'Ansa, in vista della partita di qualificazione ad Euro 2020 contro la Romania, aprendo a una nuova possibilità.



LE SUE PAROLE - "Luis Enrique è prima di tutto un amico e, se un giorno volesse tornare ad allenare (la Nazionale), sarei felice di fare un passo indietro e di tornare a lavorare con lui. È stata una settimana difficile. Cercheremo di dare una piccola gioia in un brutto momento. È l'unica cosa che possiamo fare".