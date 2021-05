intervistato da tmw , l'ex esterno dell'Inter, Francesco Moriero, esprime la propria opinione in merito ai nerazzurri.



"Un club come l’Inter i problemi li risolve. Tutti vogliono che Conte rimanga. Deve rimanere, ha aperto un ciclo. È normale che voglia garanzie, è un vincente e punta sempre al massimo. Rimarrà con le giuste garanzie per vincere e non per partecipare".