Esperienza all'estero per Checco Moriero. Come riporta Sportitalia, l'ex Napoli, Inter e Cagliari, in passato sulla panchina della Dinamo Tirana in Albania, sarà la nuova guida della nazionale delle Maldive. Accordo annuale, con il tecnico ex Crotone, Frosinone, Grosseto, Lugano, Lecce, Catanzaro, Catania, Samb e Cavese, che in giornata volerà a Malé per firmare.



Malé è definita la porta del paradiso, perché dalla Capitale partono i voli che permettono di raggiungere i fantastici atolli delle Maldive. Di sicuro Moriero riparte da un luogo splendido. Dove può cimentarsi con l'hobby di sempre, il Surf Casting, una sorta di pesca estrema che si fa durante le mareggiate.