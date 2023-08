"Piacere, sono Morimoto, chiamatemi Taka".Si rivolge cosìai suoi nuovi tifosi, gli appassionati sostenitori dell', formazione di Agrigento neopromossa in Serie D. E' calcio dilettantistico, certo, ma l'arrivo del giapponese, rallentato da complicazioni di natura burocratica per via del passaporto extracomunitario che ne ritarderanno di alcune settimane l'esordio,. Non solo, e non semplicemente, perché Morimoto ha giocato in Serie A col, il mitico mini-Barcellona che con Zenga, Simeone e Maran ha raggiunto il massimo splendore e sfiorato la qualificazione in Europa a cavallo tra il primo e il secondo decennio degli anni Duemila. Ma anche perché nella sua militanza alle pendici dell'Etna (dal 2006 al 2013, con una parentesi di un anno al Novara), tra gag esilaranti con i compagni d'attacco Gionatha Spinesi e Beppe Mascara e una faccia sempre sorridente ed entusiasta del calore rossazzurro. E come dimenticare la sua figurina, puntualmente presente nella maggior parte delle bustine Panini?, con tante altre esperienze e paesi in cui ha giocato - Emirati Arabi Uniti, di nuovo Giappone, Grecia, Paraguay e Taiwan -. Anzi, torna in Sicilia, e non poteva sbarcare in nessun altro aeroporto se non quello di casa sua."Appena arrivato all'aeroporto di Catania ho sentito la sensazione di essere tornato a casa. È una bellissima cosa, sono felice", esordisce sorridente nella sua prima intervista da attaccante akragantino, rilasciata a microfono aperto direttamente allo stadio Esseneto. "Ho parlato con Nicolas Spolli (ex Catania, oggi scout e operatore di mercato che ha collaborato all'affare, ndr), mi ha presentato la squadra e io ho detto subito ok".Con il patron Giuseppe Deni"Sì! Ho giocato al Catania insieme a Cristian Llama che ritrovo qua, mi fa piacere riallacciare certi rapporti anche con l'allenatore in seconda Samuele Costanzo""Il Catania per me sarà sempre una grande squadra, la squadra del cuore. I tifosi li ricordo appassionati, mi hanno aiutato moltissimo e sarò loro sempre grato"."Senza dubbio il primo gol, all'esordio, contro l'Atalanta!""Marimoto è il soprannome a cui sono maggiormente legato. Me lo hanno dato a Catania, vuol dire Tsunami nella mia lingua e mi piace molto". (gli altri erano Banzai, come lo chiamava il ds Lo Monaco, e il Ronaldo del Sol Levante, ereditato da prima dell'arrivo da Tokyo, ndr)Un idolo a Catania"Il primo obiettivo è mantenere la categoria, poi pensiamo al resto. Passo dopo passo. Sono felice di giocare all'Akragas, chiederò ai miei nuovi tifosi di sostenere me, i miei compagni e il mio allenatore. Non è facile giocare in Serie D, prepareremo bene ogni partita".Morimoto si presenta ai giornalisti con la maglia da allenamento: subito in campo il giorno dopo l'atterraggio agli ordini del tecnico Marco, con il numero 10 ben visibile."Il 10? Noooooo, è una maglia da allenamento questa, nono!" ci assicura, con un'espressione tra il divertito e l'imbarazzato (in copertina) per essere accostato ad un numero tanto significativo e leggendario."Ma no, ce ne sono di più forti (ride, ndr)... Io però sono in forma: sto bene e sono pronto a dare il mio contributo alla mia nuova squadra. Forza Akragas!"Ai tempi della Nazionale giapponese, con Kagawa (in foto) ma anche con Okazaki,e gli ex Milan e Inter Honda e Nagatomo