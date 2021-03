Morimoto, que ainda não estreou pelo Luqueño, foi preso após causar um acidente de trânsito e fugir sem prestar auxílio às vítimas

O acidente não teve vítimas fatais



O jogador foi submetido ao teste do bafômetro e foi constatado que o japonês havia ingerido bebida alcoólica pic.twitter.com/vjLhy31Pp6 — Futebol Paraguai

Visto in Italia con la maglia di, Takayukiè stato arrestato in. Sotto contratto con il, club con cui non ha ancora debuttato, l'attaccante giapponese si è reso protagonista di un incidente stradale: dopo aver investito un motociclista, non si è fermato a prestare soccorso (non ci sono state vittime).L'auto di Morimoto è andata distrutta sul lato destro, sintomatico che stava andando molto veloce. Inoltre aveva un tasso alcolico di 0,41 mg, risultando quindi positivo all'alcoltest. La sua posizione, ora, verrà valutata dalle autorità competenti.