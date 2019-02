Ravel Morrison, centrocampista dell'Ostersunds, parla al Times dei suoi anni alla Lazio: "Alla Lazio sembrava che tutti quanti fossero lì solo per loro stessi. Il primo anno ho giocato un po’, poi la stagione successiva era una cosa assurda. Ci sono state partite di coppa in cui c’erano 37 o 38 giocatori che venivano scelti prima di me. Era una cosa che mi infastidiva. Mi è venuta voglia di lasciare"