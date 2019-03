L'ex Lazio Morrison fa felice l'Ostersunds. Ne tesse le lodi l'allenatore, Ian Burchnall, contento del primo impatto di Ravel Morrison nel club. L'ex centrocampista del Manchester United e del West Ham è passato a OSK dalla Lazio: "Non ha ricevuto quello che merita dopo aver firmato per uno dei migliori club d'Europa, la Lazio, e poi è andato in Messico (in prestito) e ha giocato in maniera fantastica lì, e non è uno scherzo andare in Messico". Morrison in Messico ha fatto faville: "Non ce ne sono molti che ne hanno parlato, ma ha fatto grandi cose in Messico, ora ha solo bisogno di rimettersi in forma e giocare di nuovo, dopo un periodo alla Lazio in cui non ha giocato. Morrison è umile, è entrato bene nel gruppo, si è allenato duramente e penso che il modo in cui giochiamo a calcio, simile a quello inglese, lo sta aiutando ad ambientarsi".