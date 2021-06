Antonio Rudiger rischia la squalifica. Dopo il morso a Pogba, il difensore del Chelsea potrebbe essere punito dalla prova tv. Il centrocampista francese, intanto, dichiara: Ha morso un po’ e l’ho sentito, l’ho detto all’arbitro. Non ha ricevuto nessun cartellino e non voglio che venga sospeso per quella situazione. Alla fine ci siamo abbracciati ed è finita".