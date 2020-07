E’ morta in una clinica Costa d’Avorio, probabilmente a causa di una grave intossicazione alimentare, Leila Fanta Kone, 21 anni, ex promessa dell’atletica leggera.



Tesserata per la Sisport Torino, aveva iniziato l’attività nella Mezzaluna di Villanova sotto la guida di Riccardo Negro. La Stampa ricorda la sua carriera: la sua miglior stagione nel 2016-2017 nelle categorie allieve e juniores dove nel alto in lungo aveva sfiorato i 6 metri conquistando successi e medaglie tricolori nelle varie categorie. Abbandonata l’atletica si era dedicata alla carriera di modella. E’ stata miss Costa d’Avorio in Italia e seconda classificata nel 2019 a Miss Costa d’Avorio.



Si trovava in Costa d’Avorio, Paese d’origine della famiglia, per seguire la sua attività e avrebbe dovuto rientrare in Italia fra pochi giorni. Non sono ancora ufficiali le cause della morte; dalle prime notizie si potrebbe trattare di “febbre gialla” o di una grave intossicazione alimentare. Il papà, operaio nel Villanovese, ha giocato nella Nova Colligiana.