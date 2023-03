Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Nata a Fossano in provincia di Cuneo nel 1924, cresce a Bologna a partire dagli anni Trenta identificandosi come uomo omosessuale. Proprio per questo, è stata sempre ripudiata dai parenti perché considerata diversa. Dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, Lucy Salani riesce a disertare sia l’esercito fascista che quello nazista, ma viene catturata e deportata a Dachau nel 1944 dove rimane per sei mesi, fino all’arrivo degli Alleati. Dopo aver vissuto per qualche anno a Torino e Roma, si reca a Londra per effettuare il cambio di sesso, per poi tornare definitivamente a Bologna, nella periferia di Borgo Panigale, dove per trovare un RSA adatta alle proprie esigenze troverà diverse difficoltà, dato che il nome all’anagrafe resterà sempre quello di battesimo.Lucy Salani ha partecipato a molte iniziative per far conoscere la sua storia e la sua testimonianza. È stata la protagonista del documentario “Essere Lucy”, uscito nel 2011; a Luglio 2022 le è stata consegnata la Turrita di bronzo, una delle onorificenze del comune di Bologna; a Settembre 2022 ha presenziato alla prima festa dei Sentinelli, un’associazione lombarda che si batte per l’antidiscriminazione, dove ha dichiarato: "Era terribile durante il fascismo essere transessuale. Mi picchiavano e mi facevano fare delle cose schifose. Mi imbrattavano con il catrame e mi hanno rasato. Ho subito anche questo, ho preso le botte dai fascisti perché mi ero atteggiato a donna e per loro questo era inconcepibile". Racconta inoltre che durante la permanenza a Dachau era incaricata di "portare i cadaveri alla cremazione; tutte le mattine dopo l'appello ero obbligata a trasportare i corpi dalle baracche".