Sale a 23 il numero degli indagati per la morte di Daniele Belardinelli, il tifoso varesino investito durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli lo scorso 26 dicembre. L'ipotesi di reato per tutti gli indagati è quella di omicidio volontario, un passaggio grazie al quale gli inquirenti potranno svolgere tutti gli accertamenti.



TRACCE SULLA SECONDA AUTO - Intanto, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbero state riscontrate delle ammaccature sulla seconda auto sequestrata a Napoli. Nelle prossime ore verranno analizzate per verificare la compatibilità con l'eventuale investimento di Belardinelli.