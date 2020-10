Il processo per la morte di ​Daniele Belardinelli (foto Ansa), l'ultras di Inter e Varese rimasto ucciso negli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli del 26 dicembre 2018. Principale accusato è Fabio Manduca, ultras del Napoli accusato di omicidio volontario, che oggi è stato interrogato in un'udienza a porte chiuse davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi, che ha accolto la sua richiesta di giudizio con il rito abbreviato.



LE DICHIARAZIONI - "Non ho investito nessuno". Questa è la tesi difensiva del Manduca che oggi ha chiesto e ottenuto di essere nuovamente interrogato dai pm Bordieri e Stagnaro. La Gazzetta dello Sport riporta altre confessioni: "Sono solo fuggito spaventato dai disordini. Ho visto un razzo rosso prima del semaforo. Il Ford Transit davanti a me ha fatto retromarcia, l'ho passato a sinistra con il mio Renault Kadjar, poi la polizia ha fatto segno di andare avanti e ho guidato dritto fino allo stadio senza fermarmi".