L'ex fidanzata di Denis Bergamini risulta indagata nell'ultima inchiesta che riguarda la morte del calciatore del Cosenza, avvenuta il 18 novembre del 1989 sulla strada statale 106 Jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico, sulla costa ionica calabrese: l'accusa è di concorso in omicidio.



L'ACCUSA - Isabella Internò, che ora ha 51 anni, ha venti giorni di tempo per produrre una memoria difensiva o chiedere di essere interrogata: si ipotizza che Bergamini possa essere stato prima narcotizzato e poi asfissiato, per poi essere posto sull'asfalto perché fosse investito. Il movente sarebbe quello della vendetta per la fine, per decisione del calciatore, del rapporto amoroso con l'indagata.