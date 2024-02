Morte Brehme, Bergomi in lacrime: 'Voleva vedere Inter-Atletico, era un compagno vero, un amico'

Redazione CM

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi, oggi commentatore televisivo e opinionista, ha parlato in collegamento con Sky per ricordare il suo ex compagno e grande amico Andy Brehme, che si è spento oggi all'età di 63 anni.



"Avevo un rapporto speciale con lui, ci sentivamo minimo due volte al mese. L'ultima volta mi ha detto: 'Vengo a vedere Inter-Salernitana poi mi fermo anche per l'Atletico'. Era un compagno vero, un amico, nella nostra chat ci viene a mancare un amico speciale e una persona vera. Ho sentito diversi ex compagni: ci mancherà tanto".



UN RICORDO DA COMPAGNO - "Sotto l'aspetto tecnico, era un terzino sinistro che calciava con entrambi i piedi, anche i rigori. era un po' il nostro regista. Quando davi la palla a lui era come metterla in banca… Per la nostra Inter è stato un valore aggiunto. In tutte le classifiche dei migliori undici c'era Andy, sia della Germania sia dell'Inter". Bergomi non trattiene le lacrime in diretta: "Anche dopo che andato via abbiamo mantenuto un ottimo rapporto anche con la sua famiglia. Tutto il gruppo della Grande Inter si è già sentito per ricordarlo. Mi piace sottolineare quello che era dal punto di vista morale. Quando è arrivato, lui e Lothar uscivano dallo spogliatoio prima e andavano a calciare. Il rigorista è sempre stato Matthaus, poi è andato a tirare lui col destro e ci ha sorpreso a tutti. Aspettiamo di capire quando ci saranno i funerali".