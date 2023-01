Oggi vi raccontiamodal solito. Nei giorni delle risse in autostrada e degli agguati premeditati, che su questo sito abbiamo condannato e continueremo a condannare,, là dove invece l'essere 'contro' la fa (quasi) sempre da padrone., come era conosciuto nel mondo ultras, scomparso all'età di 54 anni. Angelone da anni frequentava i, che per lui erano diventati una famiglia. La sera del 4 gennaio scorso, Bolzoni era sugli spalti dello stadio Zini per assistere all’incontro di campionato. Poi è ritornato a casa e nessuno lo ha più visto, così è scattatato l’allarme che, domenica, ha portato al, morto probabilmente a causa di un malore (sarà l'autopsia ad accertare le cause del decesso).: c'eranoEmblematico lo striscione esposto in curva a San Siro, sabato scorso, dai. E proprio questa, dove Angelo Bolzoni abitava, una volta conclusa la messa per la sua morte., dove i “fratelli” olandesi dei Viking Juve, ovvero gli ultras del, hanno esposto venerdì sera uno striscione con l’immagine di Angelo Bolzoni, con la scritta: "".