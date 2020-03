Fatta definitivamente luce sulla tragica scomparsa di Emiliano Sala, avvenuta il 21 gennaio del 2019. L'Air Accidents Investigation Branch (AAIB) ha reso noti i risultati delle indagini sul volo che avrebbe dovuto portare l'attaccante da Nantes a Cardiff, svelando la dinamica dell'incidente e le cause della tragedia: né pilota né velivolo avevano le licenze per operare commercialmente, il volo è stato condotto in condizioni meteorologiche non ottimali che hanno penalizzato la visibilità e l'aereo ha subito una rottura in volo durante una manovra ad una velocità significativamente superiore alla sua velocità di manovra designata. A questo si aggiunge che il volo è stato condotto di notte nonostante il pilota non avesse ricevuto addestramento al volo notturno e mancasse di pratica recente nella strumentazione di volo; presenza di monossido di carbonio (CO) nell'abitacolo, non ravvisabile vista l'assenza di rilevatori attivi a bordo, che avrebbe compromesso le capacità del pilota.