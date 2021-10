L'imprenditore che aveva organizzato il volo aereo, che ha causato la morte del calciatore argentino Emiliano Sala, è stato condannato per negligenza, per aver messo in pericolo la sicurezza del velivolo, un Piper Blu, schiantatosi al suolo nel gennaio 2019, uccidendo anche il pilota.



David Henderson, 67 anni, è stato giudicato oggi colpevole dalla giuria della Cardiff Crown Court, e conoscerà solo il prossimo 12 novembre l'entità della pena che dovrà scontare.



In passato Henderson, come ricorda l'Ansa, aveva ammesso di aver autorizzato il volo nonostante fosse a conoscenza del fatto che il pilota incaricato, David Ibbotson, non fosse in possesso dell'esperienza ma soprattutto delle necessarie autorizzazioni per il trasporto aereo di civili.