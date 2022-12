Il giornalista americano Grant Wahl è morto per la rottura di un vaso sanguigno del cuore, come riportato dalla sua famiglia: l'autopsia svolta a New York ha mostrato che il 49enne ha riportato uno strappo nell'aorta ascendente.



FINE ALLE SPECULAZIONI - Il celebre giornalista di calcio è deceduto improvvisamente la scorsa settimana ai Mondiali in Qatar: l'autopsia ha posto fine alle speculazioni dilaganti sui collegamenti ai vaccini Covid o alle ritorsioni da parte del governo del Qatar per un articolo che il signor Wahl aveva scritto sulle morti degli mmigrati.