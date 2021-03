A qualche ora dalla tragica notizia della morte di Daniel, giovane calciatore delladella, sono arrivate le dichiarazioni dell'allenatore dell'under 19 del club capitolino, Leonardo. Ecco come si è espresso quest'ultimo ai canali ufficiali biancocelesti: "Questa è una disgrazia devastante.. Però ho detto ai ragazzi che la sua anima è dentro lo spogliatoio, questo deve essere per noi il modo migliore per onorarlo. Nei momenti di diffcoltà sappiamo che ci darà una mano".E continua: "Era benvoluto da tutti, allegro, scherzoso, mai una parola sopra le righe, un buonssimo giocatore che stava cercando di trovare il suo giusto spazio migliorandosi. Purtroppo è successa questa tragedia. Le prime persone che mi sono venute in mente sono i familiari, condoglianze ai suoi genitori e a quelli dell’altro ragazzo che è deceduto. Noi dovremo onorare Daniel al meglio. Lo ricorderemo per i suoi sorrisi e il suo stare in gruppo.per andare anche oltre le nostre possibilità".Esperienza già vissuta: "Io purtroppo ci sono già passato. Mi ricordo di Vittorioquando ero acon. Noi stavamo per entrare in campo a Parma e ci arrivò la notizia dell'incidente. Anche lì fu una sofferenza incredibile pensando alla moglie, ai figli e tutti i suoi cari. Ho già vissuto questa situazione, e per questo. Sono ancora scosso e commosso, ma dobbiamo sapere che Dani è con noi".