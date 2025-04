Morte Maradona, al processo la nuova autopsia: né alcool, né droghe, ma psicofarmaci in corpo. Cuore grosso il doppio del normale

AFP via Getty Images

Non c'è proprio pace per Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro è scomparso ormai da quasi 5 anni, lo scorso 25 novembre 2020, ma in Argentina continua senza sosta il processo per la sua morte e, nella giornata di ieri davanti al giudice che tiene l'udienza, è stata esposta in aula la risultanza della nuova perizia, della nuova autopsia effettuata sul suo corpo e che ha portato alla luce nuovi elementi per far luce sulla sua scomparsa.Il dottor Alejandro Ezequiel Vega ha spiegato chepesando circa 503 grammi contro una media di 250-300 per una persona di 60 anni e al suo interno era presente del liquido. Maradona è morto ufficialmente, per un, ovvero un malfunzionamento del cuore che ha causato un accumulo di liquidi nei polmoni.

La perizia autoptica ha inoltre confermato come Maradona fosse un pazienteovvero una riduzione del flusso sanguigno e di ossigeno al cuore, e di conseguenza a forte rischio di ricadute, e un soggetto che soffriva di cirrosi epatica. Il quadro clinico era già compromesso, ma nel corpo al momento della morte non erano presenti tracce né di alcool né di droghe.Quello che però è emerso, oltre alla smentita di una morte per abuso di sostanza stupefacenti, è che al momento della scomparsa, nella villa nella periferia di Buenos Aires,Un dato che sostiene le tesi dell'accusa che vede, come riporta Tuttosport, al centro del processo alcuni operatori sanitari, fra cui il neurochirurgoe la psichiatra, accusati di omicidio colposo aggravato e di negligenza nelle cure prestate dopo l'ultimo intervento per rimuovere un ematoma subdurale, avvenuto poco prima della morte.