Alfredo Cahe, che ha curato Diego Armando Maradona per circa 30 anni, ha rilasciato dichiarazioni choc sulla leggenda argentina, scomparso il 25 novembre scorso. Queste le sue parole a una televisione argentina, dove rivela il tentativo passato di suicidio dell'ex Napoli: "Eravamo a Cuba. Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte. Ma è stato salvato per miracolo. Per me la sua morte è stata un suicidio. Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare. Non ce la faceva più. Non si sono presi cura di lui come avrebbero dovuto".