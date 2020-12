L'onda lunga della morte di Maradona non si ferma. Così come non si placano le polemiche: nelle scorse ore, la figlia del Pibe de oro, Dalma, ha pesantemente attaccato Matias Morla, avvocato di Diego, tramite Instagram: "Matias Morla la tua giustizia sarà social! Manda audio, chiedi ai miserabili che ti difendano...tutti sanno come stanno le cose...mettici la faccia, cordardo! Ti aspetto al telefono, non mi fermerò. Mi chiamano amici giornalisti per raccontarmi che Matias è pazzo e invia audio vecchi. Se sei davvero così suo amico, smetterebbe di esporlo così. Sei un topo immondo...".