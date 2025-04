Morte Papa Francesco, la grande passione per il calcio: dal tifo per il San Lorenzo all'incontro con Maradona

Getty Images

Nella giornata di oggi 21 aprile. Grande appassionato di sport, il pontefice argentino non ha mai nascosto il suo amore per il calcio. Illa sua squadra del cuore, per cui ha sempre fatto un grande tifo. Il giorno della sua elezione a Papa, il 13 marzo del 2013, infatti, il club in questione pubblicò sui propri profili un'immagine di un prelato che teneva tra le mani il gagliardetto azulgrana della squadra. Il tutto. Nella Curva dello stadio del San Lorenzo, poi, spesso capitava di vedere tifosi con una "maschera" con su rappresentato il volto del Papa.

- Nel suo lungo mandato, il Papa ha avuto diversi incontri con persone del mondo dello sport. Tra questi, impossibile dimenticare quello con il suo connazionale, l'1 settembre del 2014. In quell'occasione, nell’Aula Nervi, all’udienza con il Pontefice, c’erano oltre 400 persone tra cui Javier, Alessandro, Gianluigi, Andrea, Andrij, PaoloIván, Radja Nainggolan, Carlos. Il Papa salutò tutti, ma con Maradona si fermò a parlare più a lungo del previsto. Queste, poi, le parole rilasciate dal Pibe de oro: "". Bergoglio è sempre stato anche un forte sostenitore di un altro campione argentino:. Il 13 agosto 2013, infatti, poco prima di un’amichevole tra Argentina e Italia dedicata al Papa, i due argentini si incontrarono in Vaticano.

: ". Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. E' venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi poveretto ha avuto la fine. E' curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe.Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho incontrato su un aereo quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato. Un uomo di una umanità così grande. I tre sono grandi. Ognuno con la sua specialità. Messi è bravo in questo momento. E Pelé era bravo".

- La passione di Bergoglio, però, non si è mai limitata al mondo del calcio. Da giovane, infatti,che ha militato nella sezione di pallacanestro del San Lorenzo. Proprio la squadra del cuore del Pontefice. Alcuni anni fa, poi, Bergoglio utilizzò un termine specifico del basket per parlare ai sacerdoti: "Sappiate fare perno e quel perno è la croce di Cristo. Poi uno si muove, proteggendo la palla, con la speranza di fare canestro e cercando di capire a chi passarla".