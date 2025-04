Getty Images

Laha sconvolto il mondo del calcio e tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati, ce n'è uno speciale: quello della squadra del cuore del Pontefice, il. Il club argentino, dopo la scoperta della morte di Bergoglio, gli ha reso omaggio con un lungo post sui propri canali social e con un piccolo filmato che mostra diverse immagini del compianto Papa con addosso i colori del San Lorenzo.Questo: ". Cuervo da bambino e da uomo... Cuervo da sacerdote e cardinale... Cuervo anche da Papa... Ha sempre trasmesso la sua passione per il Ciclone: ​​quando andava al Viejo Gasómetro a vedere la squadra del '46, quando cresimava Angelito Correa nella cappella della Ciudad Deportiva, quando riceveva i visitatori del Barça in Vaticano, sempre con totale felicità... Tessera n. 88235. Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, una cosa non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclone.!".

Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...



Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito… pic.twitter.com/nVc8fWC9wi — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2025

- Questo, invece, il comunicato rilasciato dal club sul proprio sito, con il riferimento alla

"Le nostre anime soffrono. Papa Francesco ha lasciato questo mondo, ma non abbandonerà mai i nostri cuori. Jorge Mario Bergoglio, un argentino che ha già fatto la storia, quella con la S maiuscola, è mancato all'età di 88 anni lunedì 21 aprile, appena un giorno dopo la domenica di Pasqua. In tutte le latitudini lo si piange con sgomento e si saluta con la massima ammirazione. Il suo marchio sarà indelebile.Universalmente rispettato, il papato di Jorge Mario Bergoglio sarà sempre ricordato per il suo amore incondizionato per gli umili e gli svantaggiati, per la sua ineguagliabile dedizione al servizio e per la sua dedizione alle cause più nobili. Entrò in carica il 13 marzo 2013 e da allora la sua leadership porta l'impronta di coloro che sono stati eletti.

Socio onorario del nostro club, la sua passione per San Lorenzo ci ha sempre commosso in modo particolare e ci unisce in una preghiera costante per la sua anima. Fin da bambino è stato affascinato dai colori blu e rosso, richiesti dalla sua famiglia: suo padre, Mario José, giocava a basket in Avenida La Plata. Dalla sua casa a Flores imparò ad amare il Ciclone. E si godeva quella squadra emblematica del Viejo Gasómetro, campione nel 1946, che schierava in attacco Armando Farro, René Pontoni e Rinaldo Martino. La sua idolatria per René era senza pari.Da sempre vicino al club, celebrò una messa nella cappella della Città dello Sport quando era già arcivescovo di Buenos Aires (incarico che aveva assunto nel 1998) e amministrò il sacramento della Cresima ad alcuni ragazzi del collegio: tra questi, anche Angelito Correa. E ogni traguardo lo ha celebrato insieme a noi, con enorme generosità, ricevendo in Vaticano le delegazioni che lo hanno visitato durante i suoi anni di pontificato.

Fu un personaggio chiave nella vita istituzionale argentina, un uomo riflessivo, aperto e colto, assolutamente devoto alle sue convinzioni e alla sua visione del mondo. E un tifoso del San Lorenzo che ci ha riempito di orgoglio, trasmettendo questa meravigliosa passione in ogni occasione che ha avuto modo di incontrare.Addio, caro Padre! E grazie per averci lasciato il tuo esempio".